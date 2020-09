Manca sempre meno al debutto ufficiale dell’aggiornamento EMUI 11. L’aggiornamento di sistema realizzato da Huawei è quasi pronto per arrivare sui vecchi e nuovi device del brand. Anche i dispositivi realizzati da Honor saranno interessati dall’update non appena questo sarà disponibile.

Per capire quando l’aggiornamento EMUI 11 verrà pubblicato, bisogna tenere conto delle certificazioni da ottenere prima del rilascio. Secondo quanto scoperto dai ragazzi di Huawei Central, l’update è nella fase finale dei test interni.

L’interfaccia proprietaria di Huawei ha ottenuto la certificazione WiFi 6 per i device con il numero di modello ELS-N04 che si riferisce ai P40 Pro. Questo certificato in particolare però si riferisce alla versione caratterizzata da Android 10. Questo significa che nei prossimi giorni potrebbe arrivarne una nuova dedicata ad Android 11.

EMUI 11 è sempre più vicino ad debutto sui device Huawei e Honor

Considerando che questa certificazione è una delle ultime da incassare prima di partire ufficialmente con la fase Beta pubblica, possiamo indicare che il debutto di EMUI 11 è imminente. La prima data utile per il lancio ufficiale potrebbe essere addirittura il 10 settembre.

Infatti, in questa data si terrà la Huawei Developer Conference (HDC) 2020. L’evento si concentrerà su tutto l’ecosistema del brand e per questo arriveranno certamente maggiori dettagli su HarmonyOS e sui HMS Core 5.0.

Possiamo ipotizzare che i primi test per EMUI 11 riguarderanno esclusivamente la famiglia Huawei P40. Per quanto riguarda la famiglia Mate 40 invece, questi device debutteranno con l’OS già aggiornato. Le novità certamente contenute dall’aggiornamento comprenderanno una maggiore stabilità del sistema, nuove feature per il sistema AOD e per il multitasking. Per gli ulteriori dettagli non resta che aspettare ancora qualche giorno.