Durante la Gamescom 2020 i ragazzi di Electronic Arts hanno annunciato un nuovissimo Game Pack in arrivo per The Sims 4. L’espansione dedicata al titolo simulativo ci porterà direttamente nell’universo di Star Wars. Il game pack infatti si chiamerà “Star Wars: Viaggio a Batuu” e permetterà ai giocatori di esplorare appunto il pianeta Batuu situato nell’Orlo Esterno, ai confini della Galassia.

In particolare, i personaggi potranno godere delle meraviglie offerte dall’Avamposto Black Spire. Questa roccaforte ribelle è diventata famosa in quanto è parte integrante dell’esperienza offerta da Star Wars: Galaxy’s Edge, l’attrazione a tema situata all’interno del Disneyland Park di Anaheim e Orlando.

L’esperienza offerta dal nuovo Game Pack di The Sims 4 sarà come sempre molto ricca di contenuti. I giocatori potranno contare su una serie di nuovi arredamenti per la casa, vestiti e stili unici nel loro genere.

The Sims 4 incontra la Galassia lontana lontana di Star Wars

Sarà possibile inoltre unirsi ad una delle tre fazioni che combattono per il controllo dell’avamposto. Il giocatore potrà unirsi alla Resistenza, al Primo Ordine o diventare una Canaglia. Ogni fazione avrà compiti ben precisi da portare a termine e starà al nostro personaggio completare le missioni al meglio.

In base allo svolgimento delle varie missioni sarà possibile recuperare elementi necessari a costruire una spada laser e un droide da compagnia. Inoltre, sarà possibile incontrare i protagonisti della saga di Star Wars tra cui Kylo Ren, Rey e gli Assaltatori del Primo Ordine.

Il debutto di The Sims 4 Star Wars: Viaggio a Batuu sarà disponibile a partire dall’8 settembre. Saranno supportate tutte le piattaforme su cui è disponibile il gioco originale, quindi PC, Xbox One e PlayStation 4.