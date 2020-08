Lo scorso 5 agosto, Samsung ha presentato ufficialmente il nuovissimo Galaxy Z Fold 2. Si tratta delle nuova generazione dello smartphone pieghevole ideato dall’azienda coreana. Tuttavia, non è passato neanche un mese dell’evento di lancio che già si parla del possibile successore, il Galaxy Z Fold 3.

Il settore degli smartphone pieghevoli è in continua evoluzione e ogni nuova generazione introduce feature tecnicamente migliori rispetto alla precedente. Per questo la ricerca e sviluppo in questo campo non si può fermare.

Proprio per questo motivo, Samsung sembra stia già lavorando sulla realizzazione di una famiglia di device Galaxy Z Fold 3. Come si può leggere nel Tweet di Hwangmh01, il produttore sembra intenzionata a presentare tre nuove varianti di Galazy Z Fold di terza generazione.

Samsung già pensa al Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold Lite (CPI)

Galaxy Z Fold 3 ( S-Pen support UTG, but price problem)

Galaxy Z Fold S (In&Out folding) — 에아 (@hwangmh01) August 26, 2020

Il trio di device sarà caratterizzato dal flagship chiamato appunto Galaxy Z Fold 3. Parliamo di flagship in quanto il leaker indica che questo device potrà contare sulla protezione UTG (Ultra Thin Glass) garantita da un vetro estremamente sottile e flessibile. Questa soluzione permetterà di utilizzare le S-Pen come per la linea Galaxy Note 20 ma al tempo stesso farà alzare i costi di produzione e di conseguenza i prezzi.

Al suo fianco arriveranno anche il Galaxy Z Fold Lite e il Galaxy Z Fold S. Il primo device potrà contare su una protezione in materiale plastico CPI (Colorless polyimide), economico ma estremamente resistente. Per quanto riguarda invece l’altro smartphone, la caratteristica principale sarà la possibilità di piegarlo sia verso l’interno che verso l’esterno.



Al momento bisogna considerare queste informazioni esclusivamente come rumor in quanto l’azienda non ha confermato ufficialmente nulla. Tuttavia la fonte di solito è affidabile, quindi possiamo essere sicuri che i Galaxy Z Fold di terza generazone saranno certamente rivoluzionari.