WindTre è stato, tra gli operatori italiani, quello che ha garantito un maggior numero di offerte e promozioni ai nuovi clienti ed anche a tutti coloro che già risultano essere abbonati. Per questa fascia di pubblico, il gestore ha pensato a delle promozioni ad hoc, specie per quanto concerne le soglie di navigazione per internet.

WindTre, con l’offerta da 12,99 euro ci sono 100 Giga anche con WiFi

Una delle migliori iniziative del momento di WindTre è senza ombra di dubbio la Cube Large Easy Pay. I clienti che scelgono questa tariffa avranno a loro disposizione una seconda scheda SIM su cui saranno attivati di default ben 100 Giga da utilizzare per navigare in internet. Il costo previsto, da aggiungere a quello della propria ricaricabile o abbonamento di riferimento, è di 12,99 euro ogni mese.

Cube Large Easy Pay è fondamentale per quegli utenti che vogliono ampliare la loro soglia mensile per la connessione internet o per chi desidera un pacchetto di Giga da utilizzare sia tra le mura domestiche che fuori casa. In associazione all’offerta sarà possibile richiedere anche il dispositivo WiFi, WebCube. Il WebCube garantirà la connessione wireless su ben venti device in contemporanea.

Il prezzo di 12,99 euro è un costo speciale per gli utenti che sceglieranno la formula di pagamento Easy Pay, la ricarica automatica che si effettua collegando al proprio piano tariffario una carta di credito o un conto corrente. La Cube Large Easy Pay rappresenta un’opzione in abbonamento per tutti i clienti WindTre con una durata minima di 24 mesi.