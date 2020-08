Comet riserva agli utenti italiani sconti davvero incredibili sugli smartphone targati Samsung e Xiaomi, in arrivo per tutti prezzi bassi e fissi, con possibilità anche di optare per una rateizzazione del pagamento, grazie al solito Tasso Zero.

Apprezzabile è la scelta dell’azienda di attivare la stessa identica campagna promozionale anche sul sito ufficiale, in questo modo l’utente potrà acquistare i prodotti dal divano di casa propria, godendo della spedizione gratuita presso il domicilio, a patto che l’ordine sia di almeno 49 euro (in caso contrario vengono richieste). Ad ogni modo, il volantino è attivo comunque su tutto il territorio nazionale, senza limitazioni particolari.

Volantino Comet: questi sono i prezzi da cogliere al volo

Il prodotto che vi consigliamo è sicuramente il Samsung Galaxy S20, uno smartphone da tempo in testa alla classifica dei modelli più desiderati dagli utenti, finalmente in vendita ad un prezzo più che comprensibile, e corrispondente per l’esattezza a 649 euro.

Dall’altro lato della medaglia spiccano i prodotti marchiati Xiaomi, da sempre caratterizzati dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, tra i migliori annoveriamo sicuramente Xiaomi Redmi Note 8T e Redmi Note 8 Pro, entrambi in vendita ad un prezzo che non supera i 300 euro. Sono due modelli dell’anno passato, ma ancora oggi possono essere considerati più che all’avanguardia ed interessanti, in termini di prestazioni generali.

Per conoscere da vicino ogni altra offerte legata al volantino Comet, il nostro consiglio è di aprire subito le pagine che potete trovare inserite nell’articolo.