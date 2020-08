La differenza tra Android e tutte le altre piattaforme sia fisse che mobili sta sicuramente nel fatto che il robottino verde permette di avere una grande versatilità che gli altri non hanno. Il sistema operativo di casa Google è diventato una vera e propria istituzione nel mondo della tecnologia odierna, soprattutto visto l’impatto sui tanti smartphone che vengono venduti ogni giorno.

Gli utenti che fanno parte del mondo Android sono oltre 2 miliardi in giro per il mondo e questo dovrebbe già far pensare tutti coloro che proprio non volevano saperne di rapportarsi a questa piattaforma. Anche Windows con Microsoft, sistema operativo fisso, è stata superata inesorabilmente dal colosso.

C’è poi un’arma segreta che in tanti sottovalutano e che è costituita dal Play Store di casa Google. In questo caso, utilizzando questo spazio dedicato ai contenuti, chiunque può accaparrarsi giochi e applicazioni di qualsiasi tipologia. Esistono titoli sia gratis che a pagamento, ma capitano giornate proprio come questa in cui bisogna prendere al volo tutti i contenuti che Android rende gratuiti proprio sul Play Store.

Per avere le migliori offerte anche da Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare subito.

Android, solo per oggi ci sono queste app e questi giochi a pagamento totalmente gratis

Solo per oggi potete beneficiare di tanti nuovi titoli del mondo Android offerti totalmente gratis sul Play Store di Google. Ricordate che questi a partire da domani cominceranno a ritornare a pagamento, per cui conviene approfittare.