Se ad oggi Android è uno dei sistemi operativi più discussi in assoluto, il merito è certamente del grande lavoro fatto da Google. Il colosso è stato in grado di perfezionare una piattaforma che inizialmente non sembrava destare tanta sicurezza in coloro che si recavano ad acquistare uno smartphone. Tutto però è cambiato in poco tempo, grazie comunque ai tanti cambiamenti che sono stati apportati.

Android è in questo momento il sistema operativo mobile e non solo più utilizzato in tutto il mondo. Sono oltre 2 miliardi le persone che utilizzano il robottino verde sul proprio dispositivo, con un dato che peraltro risulta davvero interessante: anche Windows, sistema operativo fisso di Microsoft, sarebbe stato superato da Android.

Il merito di tutto ciò sta certamente nella grande versatilità di cui la piattaforma di Google gode. Questo ha consentito dunque anche a coloro che erano restii di non aver più alcun timore in merito alle possibilità di questa soluzione.

Un asso nella manica è poi fornito dal solito Play Store, il quale include al suo interno applicazioni e giochi di diverso genere che possono essere sia gratis che a pagamento. Oggi sembra essere poi la giornata giusta per approfittare viste le grandi offerte lanciate.

Android, solo per oggi sul Play Store sono disponibili tanti contenuti a pagamento offerti in maniera gratuita

Come ormai accade ogni giorno, anche oggi Android ha scelto diversi contenuti da proporre in maniera gratuita sul suo Play Store. Questi torneranno a pagamento a partire da domani.