Sono molteplici le ragioni che spingono gli utenti ad attivare un piano per la telefonia mobile con Vodafone. Il gestore inglese, a differenza di altri operatori, garantisce al suo pubblico alcuni vantaggi. Ad esempio, gli utenti che si affidano a Vodafone possono beneficiare di alcuni servizi extra che si aggiungono alle soglie di consumo delle ricaricabili.

Vodafone chiude l’esperienza di SIM Bis ed apre il campo alle eSIM

In estate Vodafone ha apportato alcuni cambiamenti ai suoi servizi aggiuntivi. Vi è stata una parziale opera di revisione specie per quanto concerne gli extra per le schede SIM. Dallo scorso mese di Luglio, infatti, non è più disponibile il servizio SIM Bis.

Lo strumento in questione consentiva agli utenti di Vodafone di ricevere un duplicato SIM con lo stesso numero della scheda principale. Il costo del servizio era di 2 euro ogni trenta giorni. Tale funzione era particolarmente utile per quegli utenti che necessitavano di utilizzare uno stesso numero su un doppio smartphone. Ad oggi SIM Bis non può essere più richiesto dai nuovi clienti, ma continua ad essere disponibile per chi ha fatto richiesta in passato.

Se SIM Bis rappresenta il passato per Vodafone, il futuro del provider inglese sarà caratterizzato dall’arrivo delle eSIM. Dopo TIM e WindTre, infatti, anche l’operatore britannico consentirà agli utenti di attivare le reti virtuali utili ad ottenere una seconda linea su iPhone e smartphone Android di ultima generazione. Il costo di una eSIM sarà del tutto speculare a quello delle SIM tradizionali: 10 euro al momento dell’attivazione.