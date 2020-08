OnePlus Nord è uno smartphone 5G ed è il primo dispositivo di fascia media del produttore da anni. Sappiamo già che ci sono più telefoni Nord in cantiere e ora sono emersi dettagli rispetto a un modello che dovrebbe essere lanciato il mese prossimo, ma che non sarà un dispositivo 5G come il precedente.

Le informazioni provengono da un leaker (@ Boby25846908) su Twitter. Secondo lui, OPPO lancerà un device alimentato dal chipset Snapdragon 662 all’inizio di settembre e il telefono avrà un prezzo inferiore a INR 20.000 (~ $ 267). OnePlus seguirà l’esempio del produttore alla fine di settembre con il proprio telefono che potrebbe essere lanciato con lo stesso chipset Snapdragon 662 o il processore Snapdragon 665 per un prezzo compreso tra 16.000 INR (~ $ 213) – INR 18.000 (~ $ 240).

OnePlus non ha condiviso ancora i dettagli del nuovo device

La fascia di prezzo sopra sarà la più economica per un telefono OnePlus e dovrebbe attirare molti acquirenti. Tuttavia, se il nuovo smartphone avrà quel prezzo, aspettati alcuni tagli alle caratteristiche hardware. Per quanto riguarda questo telefono di fascia media, vogliamo credere che questo potrebbe essere uno dei due telefoni con nome in codice ‘Billie’ con doppia fotocamera posteriore.

OnePlus ha anche ricevuto la certificazione per un caricabatterie da 18 W. Questo telefono in arrivo potrebbe essere fornito in bundle con il nuovo caricabatterie. Lo Snapdragon 662 è un chipset Octa-Core che si trova leggermente al di sotto del SoC Snapdragon 665. Quest’ultimo chipset non è altro che un performer di fascia media ed è presente negli smartphone economici come il Redmi Note 8 e 8T dell’anno scorso.