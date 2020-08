Esselunga riesce nuovamente ad avere la meglio sulle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica con una campagna promozionale assolutamente interessante, e fortunatamente a disposizione di ogni singolo consumatore sul territorio nazionale.

In netto contrasto con le offerte regionali lanciate dai vari Trony e Euronics, il suddetto volantino risulta essere attivo in ogni punto vendita sparso in Italia, a patto però che siano ancora disponibili scorte nel momento in cui l’utente decide di recarsi personalmente (poiché potrebbero terminare molto prima del previsto). La validità della campagna è fissata al 2 settembre 2020.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram, potete scoprire i migliori codici sconto e le offerte più pazze del momento.

Esselunga: il volantino è davvero inaspettato

Esselunga ha deciso di puntare forte su uno dei prodotti più alla moda del momento, il Google Nest Hub è il cuore pulsante di tutte le case votate alla domotica o meglio definite smart, può difatti essere considerato come l’hub dal quale controllare le varie lampadine, interruttori, elettrodomestici e così via, compatibili con Google Home.

La sua caratteristica principale è sicuramente l’ampio display da 7 pollici, completamente touchscreen ed a colori, con il quale è possibile inviare i comandi, oppure visualizzare immagini/video. In alternativa integra anche microfoni per inviare comandi vocali, o speaker per ascoltare risposte/musica o audiolibri.

Il suo prezzo finale di vendita non è particolarmente elevato, al giorno d’oggi lo potete acquistare con un esborso finale di soli 59 euro, non presenta batteria integrata e dovrà sempre essere collegato fisicamente ad una presa a muro.