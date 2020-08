I contatori possono essere contraffatti: Grazie all’ausilio di magneti e punzonatori, infatti, molti cittadini sono ricorsi a tale sistema al fine di risparmiare. Purtroppo per loro, nel corso degli anni le agenzie erogatrici hanno stimato un metodo per identificare chi manomette tali strumenti di controllo e di conteggio, riconoscendo quasi immediatamente chi persegue tali atti illeciti.

Una volta colti in flagrante, dunque, il risparmio è del tutto annullato in quanto sanzioni sia di tipo penale che civile intervengono andando a macchiare la fedina del cittadino incriminato. In ogni caso, per fortuna, oggi esistono altre soluzioni idonee al risparmio: scopriamone alcune.

Contatori contraffatti addio: per risparmiare vi sono altri metodi

L’emergenza da coronavirus che è scoppiata nel paese nei mesi antecedenti a questi estivi ha arrecato numerosi problemi a molte famiglie, soprattutto in ambito economico. Grazie ad una risposta pronta del Governo, degli aiuti sono stati erogati così da agevolare i nuclei familiari più svantaggiati. Per citarne uno, ad esempio, possiamo parlare del bonus Luce e Gas, il quale permette a chi lo richiede di risparmiare qualche centinaia di euro in base alle necessità vantate.

Un altro metodo per poter risparmiare attivamente, consiste poi nell’ attivare un piano energetico dedicato proprio a questo punto. per citarne uno, ad esempio, riportiamo quello di Enel Energia che garantisce ad ogni cittadino che lo attiva del 3 ore di energia gratuite al giorno e completamente modificabili in base alle proprie esigenze. A tal fine per poter approfondire quest’ultimo discorso, vi rimandiamo al sito ufficiale della società erogatrice attraverso questo link.