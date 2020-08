Unieuro ha recentemente proposto al pubblico italiano un volantino assolutamente ricco di occasioni e di offerte decisamente interessanti, un Fuoritutto che ha quasi dell’incredibile, proprio per la capacità di scontare gli smartphone più in voga dell’ultimo periodo.

Tutti gli utenti che vogliono approfittare degli sconti lanciati da Unieuro non devono fare altro che recarsi personalmente in negozio, oppure collegarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda. Con un ordine superiore ai 49 euro, infatti, sarà possibile godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, in caso contrario basterà pagare un piccolo contributo.

Volantino Unieuro: tantissime offerte per tutti

I migliori smartphone in promozione appartengono quest’oggi alla fascia medio-alta del mercato, non tanto i soliti e canonici top di gamma. Uno dei più interessanti è sicuramente il Motorola Edge, attualmente in vendita al prezzo finale di 599 euro, e finalmente scontato rispetto ad un listino decisamente più elevato.

In alternativa è possibile puntare verso uno Xiaomi Mi Note 10 Lite pronto a soddisfare le esigenze della maggior parte di noi, ed attualmente in vendita a poco meno di 400 euro, un prezzo decisamente favorevole ed alla portata di tutti (con connettività 5G).

Il volantino Unieuro raccoglie comunque tantissime altre offerte da cogliere assolutamente al volo nel caso in cui si voglia risparmiare il più possibile, il consiglio è di aprire subito le pagine che trovate inserite qui sotto, in questo modo sarete certi di poter scorgere anche la minima promozione disponibile.