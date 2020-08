Avere dei problemi di rete non è inusuale come potrebbe apparire: sempre più frequentemente, infatti, gli utenti dei vari gestori telefonici si ritrovano a dover affrontare dei disservizi di cui, alle volte, non trovano apparente ragione. Nonostante le reti di TIM, WindTre, Vodafone e Iliad godano di una qualità di tutto rispetto, dunque, il verificarsi di alcuni down non è impossibile ed è proprio per questo che oggi vi sveliamo come gestire al meglio tale problematica.

Down di Rete: come tenere sotto controllo i disservizi di TIM, WindTre, Vodafone e Iliad con un sito

Grazie ad un tool totalmente gratuito e disponibile online, tenere sotto controllo le reti dei gestori nazionali è possibile e molto semplice. Denominato Downdetector.it, tale sito racchiude al suo interno la raccolta di disservizi più grandi d’Italia.

Utilizzabile anche per controllare i disservizi su piattaforme di gioco online, piattaforme di streaming, home banking o servizi vari, Downdetector permette non solo di informarsi riguardo ad un ipotetico disservizio, ma bensì di agire attivamente a propria volta inviando segnalazioni e denunciando, dunque, il down che si sta vivendo.

Cliccando sulla homepage del sito, dunque, una schermata con tanti riquadri verrà caricata e scegliendo dello desiderato sarà possibile ad accedere ad una seconda pagina, la quale rivelerà all’utente: