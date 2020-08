Vodafone durante tutta l’estate ha presentato nuove promozioni molto vantaggiose per i suoi nuovi clienti. Grazie ad una strategia commerciale molto aggressiva, l’operatore è stato in grado di sfidare ad armi pari TIM, WindTre ed Iliad. Il gestore inglese però non guarda solo al pubblico dei nuovi abbonati, ma anche a chi ha già attivato una SIM. Per costoro ci sono iniziative molto interessanti per la connessione internet.

Vodafone, come ottenere 50 Giga aggiuntivi sulla propria ricaricabile

Per l’estate Vodafone ha lanciato l’opzione Giga Speed Plus 50. I clienti che attiveranno questa promozione, al prezzo mensile di 11,99 euro, riceveranno una seconda scheda SIM rispetto alla principale sul quale saranno caricati 50 Giga internet. La soglia internet potrà essere utilizzata per la connessione 4G su smartphone, ma anche su tablet, pc e Smart Tv.

Oltre alla promozione con l’attivazione della nuova SIM, i clienti di Vodafone avranno anche la possibilità di acquistare al costo extra di 1 euro un comodo modem WiFi da utilizzare per navigare con più dispositivi mobili in un medesimo istante. Con il modem WiFi si potranno collegare sino a 10 device in contemporanea. La Giga Speed Plus 50 è quindi utile per quegli abbonati che vogliono navigare sul web tra le mura domestiche come per chi desidera connettersi in rete in vacanza o fuori dalla propria abitazione principale.

Oltre a questa formula con 50 Giga, Vodafone presenta agli utenti anche ulteriore formato dell’iniziativa: Giga Speed Plus 100. Ad un prezzo di 19,99 euro i clienti riceveranno 100 Giga – anziché 50 – da aggiungere alle soglie già previste dalla propria ricaricabile.