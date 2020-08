Il colosso Oppo ha finalmente ufficializzato l’arrivo del suo A92s in Cina e ora si presta ad introdurre il medio gamma anche nei mercati europei, che però si chiamerà con un nome diverso.

Secondo la certificazione ricevuta presso il Global Certification Forum, OPPO starebbe per lanciare un dispositivo chiamato Reno4 Z 5G in Europa che potrebbe essere l’A92s. Scopriamo insieme i dettagli.

Oppo sta per lanciare il modello A92s anche in Europa con un nome diverso

Il device in questione device corrisponde al modello CPH2065, ovvero lo stesso che in Cina è stato lanciato come OPPO A92s. Anche quest’ultimo supporta la connettività 5G, sebbene per Reno4 Z 5G non siano ancora state specificate le bande che supporterà. Per il momento ancora non sono note le tempistiche di rilascio del dispositivo in Europa e neanche se sbarcherà nel mercato Italiano.

Nel frattempo vi ricordo che l’Oppo A92s è uno smartphone Dual SIM con software Android 10 del 2020, che monta una fotocamera quadrupla da 48+8+2+2 MP con flash e una frontale doppia da 16+2 MP e offre uno schermo con notch da 6.57 pollici con 1080 x 2400 punti (FHD+) di risoluzione.

Prevede una batteria con capacità di 3890 mAh, ha una memoria di 6 GB RAM + 128 GB espandibile con microSD e dispone di un processore MediaTek MT6873V Dimensity 800. Troviamo anche Bluetooth 5.0, Wi-Fi, vivavoce, lettore MP3 e lettore di impronte laterale. Nonostante sia classificato come uno smartphone di fascia media, ha quasi tutte le caratteristiche per competere con un top di gamma. Non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire maggiori dettagli.