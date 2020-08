La nascita di un colosso streaming come Netflix non può non creare scalpore tra gli utenti. E così è stato: l’arrivo della piattaforma americana ha destabilizzato gli equilibri generali per via della vasta scelta presente al suo interno. Difatti a causa delle moltissime serie tv, cartoni animati e film, l’intera popolazione non sa più farne a meno e trascorre molte ore attaccata al piccolo schermo. Tra le creazioni più gettonate, soprattutto durante il periodo della quarantena, troviamo Lucifer, Vis a Vis, The Witcher.

Lucifer, Vis a Vis, The Witcher: svelate alcune novità

Partiamo dalla notizia meno “concreta”. Stiamo parlando di Lucifer. Perché? Sembrerebbe che questo abbia già in serbo delle fresche novità, non ancora però dichiarate. Con le stagioni precedenti la serie TV americana aveva già riscosso un successo inimmaginabile nonostante le diverse peripezie. Ad ogni modo arriveranno degli aggiornamenti.

Continuiamo ora con qualcosa di più concreto. Trattasi di Vis a Vis. La successione di episodi spagnola di gran successo nel mondo, la quale è diretta verso la fine del viaggio, sembra essersi dissolta dopo la terza ed ultima stagione. Tuttavia, è disponibile per ogni fan uno speciale spin-off della serie, chiamato “Vis a Vis: El Oasis” il quale vedrà come protagoniste principali Zulema e Macarena.

Sorte diversa invece è quella di The Witcher. La serie TV essendo da poco uscita non ha momentaneamente grandi anticipazioni, anzi, non è ancora in produzione. Ciononostante è stato realizzata una mini-serie prequel che prende il nome di The Witcher: Blood Origin. Secondo recenti indiscrezioni, l’ambientazione della mini-serie vedrà i personaggi in un mondo abitato da elfi 1200 anni prima del mondo The Witcher.