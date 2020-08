Bennet riserva agli utenti italiani alcune delle migliori offerte in circolazione, una serie di prezzi tra cui scegliere che permetteranno davvero di spendere pochissimo, senza essere costretti a rinunciare alla qualità del prodotto da acquistare.

Uno degli ultimi giorni di validità della campagna promozionale, che ricordiamo essere disponibile fino a domani, 19 agosto 2020, garantisce al consumatore italiano un risparmio notevole. Per approfittare sempre degli stessi prezzi sarà assolutamente necessario recarsi personalmente in negozio, ricordando infatti la possibilità di acquisto sul sito ufficiale, almeno per quanto ne concerne la tecnologia.

Volantino Bennet: queste le offerte da cogliere al volo

Il volantino Bennet affonda le radici, esattamente come Esselunga, nel mondo Apple, proponendo al pubblico uno smartphone non proprio recentissimo, individuato appunto nell’iPhone Xr, ma evergreen. Il suo prezzo di vendita finale corrisponde a 549 euro, un ottimo compromesso per godere di buone prestazioni complessive, senza doversi impegnare troppo.

Abbassando le pretese sotto la soglia dei 300 euro, notiamo la presenza dell’accoppiata di Samsung Galaxy, corrispondente a Galaxy A20e e Galaxy A51, entrambi in vendita in versione no brand e con prestazioni comunque non particolarmente elevate o interessanti.

Il volantino Bennet non va tanto oltre ai prodotti elencati nell’articolo, raggiunge al massimo dei modelli di televisore, sempre con prezzi che non superano comunque i 400 euro. Per ogni altra informazione in merito e per scoprire gli altri sconti, non possiamo che raccomandarvi la visione delle pagine che trovate elencate direttamente qui sotto.