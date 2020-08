MediaWorld manda letteralmente nel panico Esselunga con un volantino a dir poco spaziale, gli utenti possono fare sicuramente affidamento su una lunga serie di sconti e di prezzi fortemente ribassati, anche con possibilità di acquisto direttamente dal sito ufficiale.

La campagna promozionale corrente va in concorrenza con gli XDays, una soluzione sempre lanciata da MediaWorld solamente online, data proprio la possibilità di sfruttare l’e-commerce per raggiungere i prezzi indicati nell’articolo. La differenza con la suddetta risiede però nell’impossibilità di godere della spedizione gratuita, ricordiamo infatti che sarà necessario pagare le spese per la consegna a domicilio.

MediaWorld: il volantino che riserva tantissime sorprese agli utenti

Il volantino di MediaWorld riserva davvero tantissime sorprese ai consumatori italiani, a partire dalla possibilità di acquistare il Samsung Galaxy S20 ad un prezzo incredibilmente basso, soli 597 euro, naturalmente in versione no brand.

L’alternativa più economica, ma ugualmente fortemente interessante, è rappresentata dallo Xiaomi Mi Note 10, il dispositivo in vendita a 279 euro, e caratterizzato da un’estetica sicuramente accattivante, nonchè per la presenza di oltre 5 sensori fotografici nella parte posteriore (raggiunge addirittura i 108 megapixel).

Le due promozioni sono raggiungibili da tutti i consumatori in Italia, l’acquisto potrà essere completato anche con finanziamento a Tasso Zero, e sopratutto pagamento rateizzato senza interessi. Il volantino MediaWorld lo potete sfogliare nel dettaglio direttamente sul sito ufficiale, in modo da scoprire anche le altre offerte e tutti i prezzi bassi applicati su categorie merceologiche differenti.