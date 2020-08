Esselunga sta per chiudere una campagna promozionale decisamente favorevole ed invitante per la maggior parte degli utenti italiani, affiancata ad una offerta tech dedicata integralmente al mondo degli elettrodomestici.

Come al solito, quando parliamo di Esselunga, coloro che vorranno approfittare dei prezzi indicati nel nostro articolo dovranno affidarsi esclusivamente ai punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Ciò sta a significare che sul sito ufficiale non sarà in nessun modo possibile completare acquisti legati al mondo della tecnologia.

Volantino Esselunga: i migliori smartphone in promozione

Da sempre Esselunga nutre una certa predilezione nello scontare gli smartphone di ultima generazione, anche la soluzione corrente non molla la presa giocandosi la carta Apple iPhone 11, in vendita nel periodo a soli 799 euro. Il prezzo è sicuramente ancora elevato, ma per la versione no brand da 128GB può essere considerato più che accettabile.

Coloro che invece vorranno affondare i denti direttamente nel mondo Android potranno affidarsi esclusivamente a terminali il cui prezzo non supera i 249 euro, infatti annoveriamo soluzioni del calibro di Samsung Galaxy A41, Oppo A9 2020 o Huawei Y5p.

Molto allettante, infine, è la proposta legata agli smartwatch, da non perdere di vista la possibilità di mettere le mani su un Amazfit Bip Lite in vendita a soli 34,93 euro, uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora.

