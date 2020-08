Acquistare una nuova auto in tempi di Covid-19 risulta essere più facile del previsto grazie ai nuovi bonus Rottamazione introdotti di recente dal nostro Governo. Ad oggi, infatti, è possibile usufruire dei nuovi incentivi acquistare un nuovo veicolo ad un prezzo davvero stracciato. In particolare, i nuovi bonus puntano alla diffusione di mezzi più ecosostenibili come auto elettriche ed ibride. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Rottamazione Auto: disponibili nuovi bonus per acquistare il veicolo dei propri sogni

Ad oggi, quindi, grazie alle direttive stabilite dal nostro Governo, è possibile conoscere facilmente l’importo dei singoli incentivi sulla rottamazione. Prima di addentrarci nello specifico, però, è importante ricordare che si potrà accedere al bonus Rottamazione solamente se l’auto in possesso non conta più di 10 anni.

Chiarito questo punto fondamentale, ecco di seguito i dettagli del nuovo bonus:

Se si ha intenzione di acquistare un’auto elettrica con emissioni di CO2 comprese tra i 0 e i 20 g/km

Gli automobilisti potranno accedere ad un bonus fino a €10000 con rottamazione;

Gli automobilisti potranno accedere ad un bonus fino a €6000 senza rottamazione.

Se si è intenzionati ad acquistare un’auto ibrida, o nella versione plug-in, che conta emissioni di CO2 comprese tra i 21 e i 60 g/km:

Gli automobilisti potranno accedere ad un bonus fino a €6500 con rottamazione;

Gli automobilisti potranno accedere ad un bonus fino a €3500 senza rottamazione.

Infine, se si ha intenzione di acquistare un’auto Euro 6, bisogna ribadire i due limiti fondamentali: il costo del veicolo non deve superare i €40000 iva esclusa, mentre per quanto riguarda le emissioni di CO2, queste ultime non dovranno superare il limite di 110 g/km. In questo caso, quindi, i bonus ottenibili sono i seguenti: