Le principali aziende produttrici di smartphone si impegnano costantemente nell’ideazione di device innovativi e rivoluzionari capaci di sorprendere gli utenti offrendo loro sempre nuove funzioni e una migliore qualità. A dimostrare tale tendenza compensano i vari brevetti trapelati in rete che periodicamente mostrano dispositivi più che interessanti. Quanto recentemente emerso da un brevetto depositato da Oppo, ad esempio, mostra un nuovo smartphone molto particolare poiché dotato di tecnologia Li-Fi.

Oppo lavora a un nuovo smartphone dotato di tecnologia Li-Fi: ecco quanto emerso dal brevetto!

Il brevetto recentemente depositato da Oppo e scovato da LetsGoDigital si dimostra più che interessante per via di una particolare caratteristica che potrebbe introdurre una novità a dir poco rivoluzionaria.

Ventiquattro immagini e una breve descrizione mostrano infatti uno smartphone più che innovativo nel quale il Wi-fi è sostituito dal Li-Fi: una tecnologia fino ad ora mai utilizzata per gli smartphone che permette di trasmettere dati a 100 Mbps tramite luci LED. Il brevetto, appunto, mette in evidenza il fotorilevatore, cioè un sensore esterno la cui funzione sarebbe quella di catturare fotoni per convertirli in energia. Va detto che la velocità garantita non è l’unico vantaggio offerto dalla tecnologia Li-Fi poiché vi si aggiunge anche la possibilità di ridurre i consumi.

E’ sempre opportuno chiarire che il device in questione potrebbe non essere creato in quanto Oppo potrebbe non avere intenzione di continuare a lavorare su quanto brevettato. L’idea dimostra comunque la volontà dell’azienda di introdurre novità non indifferenti che potrebbero dar via a una nuova tendenza.