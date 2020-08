The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici e You: novità dalla piattaforma

La quarantena è giunta al termine già da un po’ (ovviamente però il coronavirus continua ad esistere e non cessa lo sviluppo). Ma dove sono finite le serie televisive che nel periodo compreso tra dicembre e maggio hanno caratterizzato le nostre lunghe e noiose giornate? Nonostante gli spazi ristretti, le attività da svolgere in casa erano molte. Dalla ginnastica allo yoga, la danza, il canto (a discapito dei vicini), i videogame, e ancora passare del tempo con i propri cari o facendo videochiamate. La maggior parte della popolazione ha però passato il suo tempo con la visione delle migliori serie tv quali The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici e You.

The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici e You: le notizie sono ancora lontane

Le serie tv di cui vi parlavamo, ci hanno arricchito l’animo e la fantasia. Ma ad oggi tutti ci chiediamo a che punto siano arrivate prima di procedere alla pubblicazione.

The Order e Dark, le due serie dallo sfondo paranormale, surreale e cupo, hanno già fatto il loro ritorno in scena sulla piattaforma con la terza e ultima stagione.

Tredici invece narra i 13 motivi per cui Hannah Baker si è tolta la vita. Purtroppo però la serie si è già conclusa con la messa in onda della quarta stagione. Ma anche You ha del cupo, in quanto vede protagonista l’amore di un bibliotecario verso la sua cliente, arrivare all’esasperazione. La serie tornerà con la terza stagione e si concluderà per sempre.

Totalmente diversa è invece Stranger Things. Lo show necessita di moltissimo tempo in quanto possiede molti effetti speciali, pertanto il coronavirus ha rallentato il tutto. Ad ogni modo potrebbe arrivare entro la fine dell’anno su Netflix.