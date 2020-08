The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici e You: cosa sappiamo sulle serie

“L’attesa aumenta il desiderio” e noi lo sappiamo bene. A causa del Covid-19 le riprese cinematografiche di film e serie tv sono state sospese per tutto il periodo della quarantena con lo scopo di garantire la salute del cast e degli operatori. Per fortuna però oggi, 11 agosto 2020, si inizia a sentir parlare di diverse serie tv come ad esempio The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici e You. Dopo tutto questo tempo speriamo che le produzioni siano pronte a lanciare delle grandi novità.

The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici e You: le novità sulle serie tv

Per chi non conoscesse le serie televisive di cui vi parleremo tra pochissimo, abbiamo deciso di suddividerle in base al genere.

Iniziamo parlando di The Order e Dark, le due serie dallo sfondo paranormale, surreale e macabro. La prima citata narra la storia di Jack Morton, uno studente universitario molto curioso, che indagando su una società segreta chiamata l’Ordine, si ritrova a combattere per la sua vita tra lupi mannari e maghi oscuri. La seconda invece ha come fatto principale la sparizione di due bambini in una foresta della Germania e la conseguente spietata ricerca da parte delle famiglie. Di quest’ultima, la piattaforma ne ha da poco lanciato la terza e ultima stagione.

Altra serie tv non proprio leggera è senza ombra di dubbio Tredici: le 13 ragioni per cui Hannah Baker si è tolta la vita. Purtroppo però la serie si è già conclusa definitivamente con la quarta stagione. Ma anche You ha del cupo, in quanto vede protagonista l’amore possessivo di un bibliotecario verso la sua cliente. La serie farà ritorno con la terza stagione e si concluderà per sempre.

Totalmente diversa è invece Stranger Things. Lo show richiede moltissimo tempo in quanto è colma di effetti speciali, pertanto il coronavirus ha rallentato il tutto. Ad ogni modo potrebbe giungere entro la fine dell’anno su Netflix.