Disastri nucleari, guerre, pestilenze e tanto altro sono alcune delle profezie di Nostradamus, famoso e importante scrittore di profezie, per il 2020. Il suo primo libro è stato pubblicato nel 1555 e in tantissimi sostengono le sue teorie per via delle sue previsioni precise di alcuni eventi cruciali del mondo tra cui l’ascesa di Hitler, l’atterraggio sulla luna, la rivoluzione francese e tanto altro.

Profezie tra verità e falsità: ecco alcune interessanti teorie del 2020 di Nostradamus

Per le teorie di Nostradamus non esiste alcuna base scientifica, ma visto la sua importanza nella storia in tantissimi sono interessanti su quello che ha previsto per questo 2020. Tra le tante, il celebre scrittore avrebbe predetto un anno non del tutto piacevole a causa di grandi catastrofi geologiche tra uragani e inondazioni causate da innalzamento del livello del mare in seguito allo scioglimento dell’Antartide.

“Nella città di Dio, ci sarà un grande tuono. Due fratelli verranno fatti a pezzi dal Caos, il grande leader soccomberà. La terza grande guerra inizierà quando la grande città starà bruciando.” secondo questa frase nel suo libro, una grande guerra di 27 anni scoppierà tra due superpotenze, ma ad attirare l’attenzione è una profezia riguardante Putin e Trump.

Secondo le profezie di Nostradamus, il 2020 sarà un anno molto violento per il presidente russo Putin e il presidente americano Donald Trump. Secondo quanto dicono le sue profezie, il presidente russo sarà tradito e assassinato da qualcuno a lui caro, mentre il presidente americano soffrirà di una malattia misteriosa e un suo familiare sarà vittima di incidente stradale.

Le quartine di Nostradamus sono composte da parole vaghe e riferimenti oscuri e datati. Inoltre i suoi scritti sono stati interpretati in maniera differente, dunque, sono da studiare diversi punti di vista prima di trarre conclusioni.