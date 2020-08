Bennet ha recentemente presentato al pubblico uno spettacolare volantino che riesce a strappare letteralmente i clienti dalle mani di Unieuro e Trony, proponendosi come validissima alternativa per tutti coloro che vogliono acquistare uno smartphone di ultima generazione.

I prezzi sono ribassati rispetto ai listini originari, anche se comunque va detto che i modelli effettivamente in vendita non sono poi qualitativamente così importanti. Uno dei più interessanti è sicuramente l’Apple iPhone Xr, in vendita da ormai qualche anno, ad oggi risulta essere raggiungibile tramite il pagamento di 549 euro per la versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Restando invece entro il mondo Android, segnaliamo la presenza di due terminali di casa Samsung, quali sono Galaxy A51 e Galaxy A20e, il prezzo in questo caso rientra addirittura sotto i 300 euro, fermandosi a 299 euro per il più costoso della coppia.

Volantino Bennet: dove acquistare

Il volantino Bennet, come per quanto visto da Esselunga in passato, risulta essere attivo solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ciò sta a significare che gli acquisti non potranno essere completati altrove o in particolar modo sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Tutti i prodotti prevedono garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nel negozio in cui è stato completato l’acquisto, e naturalmente versione no brand. Se invece foste interessati ad accessori, segnaliamo la presenza di un ottimo sconto applicato direttamente sulle Apple AirPods, possono essere acquistare al prezzo di 139 euro.

Maggiori informazioni le potete trovare direttamente nelle pagine sottostanti di un volantino Bennet che promette grandi sconti.