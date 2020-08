Tantissimi utenti che usufruiscono di un abbonamento mensile Netflix continuano ad attendere notizie su alcune serie televisive come ad esempio quella di After Life, Sex Education e Peaky Blinders. Purtroppo queste come l’intero mondo cinematografico ha subito dei forti rallentamenti a causa dell’arrivo inaspettato del Coronavirus.

Sex Education, Peaky Blinders e After Life molto presto su Netflix? Ecco cosa rivelano le ultime notizie

Sembrano esserci delle buone notizie per la serie televisiva Peaky Blinders che sta lavorando da tempo alla sesta stagione. Alcune voci da corridoio rivelano che sarebbe dovuta arrivare sulla piattaforma di streaming online intorno alla fine di quest’anno, ma l’arrivo del Coronavirus potrebbe aver ritardato l’uscita. Per fortuna le riprese sono iniziate da diverse settimane in totale sicurezza e tranquillità, e i fan potrebbero godersi i nuovi episodi tra Dicembre di quest’anno e l’inizio dell’anno successivo, ma non ci sono notizie concrete a riguardo per il momento.

Per quanto riguarda Sex Education, invece, i fan stanno aspettando la terza stagione che la produzione ha confermato già da diverso tempo. Anche in questo caso la pandemia globale ha rallentato il tutto e non ci sono notizie relative alla data d’uscita. Molto probabilmente i nuovi episodi arriveranno l’anno prossimo sulla piattaforma Netflix.

After Life ha mandato in onda la seconda stagione durante il lockdown, fortunatamente i fan si sono potuti godere i nuovi episodi. La produzione ha confermato la terza stagione, ma attualmente non sono ancora iniziate le riprese, dunque, l’arrivo di questi nuovi episodi non sono così vicini.