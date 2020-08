Netflix, da dieci anni a questa parte, è la piattaforma di streaming video più utilizzata in assoluto e sembra non esserci davvero concorrenza in tal senso. Soprattutto nel passato periodo di lockdown, dove molte persone erano costrette a rimanere a casa per seguire le norme anti-Covid, si è fatto un uso davvero spropositato della piattaforma tanto che alcune serie TV sono riuscite a raggiungere un numero di ascolti mai visto precedentemente. Il catalogo che offre Netflix è davvero ampio e vario, si passa da film, documentari a serie TV. Le ultime citate sono quelle che vanno sicuramente per la maggiore e ce ne sono alcune che sono più visionate di altre. Tra queste abbiamo Lucifer, Vis a Vis e The Witcher. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo.

Lucifer, Vis a Vis e The Witcher: le ultime novità delle serie TV targate Netflix

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Lucifer. La serie TV americana ha riscosso un successo planetario, nonostante ciò il suo rinnovo per una sesta stagione è stato messo in dubbio molte volte dalla produzione. L’amore dei fan però ha fatto sì che la serie ritornasse sul piccolo schermo con tantissime novità per quanto concerne la trama ed effetti speciali vari. La data di uscita non è stata ancora detta al pubblico, seguiranno aggiornamenti.

Continuiamo parlando di Vis a Vis. In questo caso invece, il ciclo narrativo di una delle serie TV spagnole di maggior successo sembra essersi concluso definitivamente con la terza stagione. Tuttavia, è disponibile per tutti i fan uno spin-off della serie, chiamato “Vis a Vis: El Oasis” il quale vedrà come protagoniste principali Zulema e Macarena.

Concludiamo parlando di The Witcher. La serie TV è fresca, infatti la prima stagione è uscita da relativamente poco e la seconda non è neanche ancora in produzione. Ora però sembra esserci una novità ufficiale: è stata creata una mini-serie prequel che prende il nome di The Witcher: Blood Origin. Secondo recenti indiscrezioni, l’ambientazione della mini-serie sarà in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo The Witcher.