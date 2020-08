MediaWorld rinnova la propria campagna promozionale con un volantino fortemente interessante, nonché disponibile su tutto il territorio nazionale e sul sito ufficiale, con scadenza fissata al 19 agosto 2020.

Gli utenti che vorranno completare gli acquisti sul sito ufficiale, lo ricordiamo, saranno costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra dell’ordine o dalla categoria merceologica coinvolta. Inoltre, coloro che spenderanno più di 199 euro potranno anche approfittare del Tasso Zero, la richiesta di finanziamento senza interessi da corrispondere poi tramite conto corrente.

Collegatevi subito al nostro canale Telegram ufficiale per scoprire i prezzi più bassi disponibili su Amazon e tutte le migliori offerte del periodo.

MediaWorld: i prezzi sono davvero bassissimi

Il prezzo più interessante in assoluto resta sicuramente essere quello applicato sul Samsung Galaxy S20, uno smartphone dalla qualità eccelsa, oggi raggiungibile a soli 597,35 euro. A conti fatti, almeno per quanto riguarda i negozi fisici, è indiscutibilmente la cifra più bassa mai vista prima per la versione no brand.

Le alternative sono comunque altrettanto interessanti, non mancano soluzioni più economiche, come Xiaomi Mi Note 10 a 279 euro, Huawei P Smart Z a 155 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 194 euro, in grado di soddisfare gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo.

Se amanti invece del mondo Apple, da segnalare la presenza di ottimi prezzi applicati su Apple iPhone 11, in vendita a 800 euro, passando anche per iPhone 11 Pro Max a 1095 euro o similari.

Tutti i dettagli delle offerte discusse nel nostro articolo sono reperibili direttamente sul sito ufficiale di MediaWorld.