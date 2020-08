Esselunga ha chiuso giusto ieri una delle migliori campagne promozionali degli ultimi mesi, tuttavia ancora oggi nei punti vendita sono state segnalate disponibilità e scorte dello stesso prodotto al prezzo proposto in passato.

L’acquisto, come era lecito immaginarsi, è completabile solo ed esclusivamente in negozio, non sul sito ufficiale o in altre location sul territorio. La campagna promozionale include un solo modello, più precisamente individuato nello Huawei Y6p, commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, nonché ovviamente versione completamente sbrandizzata.

I codici sconto Amazon e le offerte più speciali del momento vi attendono sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Esselunga: queste sono le offerte di oggi

Come già specificato, il volantino è ufficialmente scaduto ieri, tuttavia i ritardatari potrebbero avere ancora qualche occasione per risparmiare, in negozio potrebbero essere disponibili ancora delle scorte.

Lo smartphone in questione è lo Huawei Y6p, appartenente alla fascia bassa del mercato della telefonia mobile, è caratterizzato da un’ampissima batteria da 5’000mAh, con annesso un display IPS LCD da 6.3 pollici, una tripla fotocamera posteriore ed un potente processore octa-core. La versione in vendita è da 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), purtroppo privata dei servizi Google, ciò sta a significare che l’utente non potrà scaricare le applicazioni dal Play Store o sfruttare tutte le applicazioni lanciate dall’azienda di Mountain View.

Il prezzo è comunque uno dei suoi punti di forza, saranno solamente necessari 119 euro per il suo acquisto, una cifra assolutamente degna di nota e da cogliere subito al volo se si vuole risparmiare il più possibile.