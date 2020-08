“Questo è un passo fondamentale verso il futuro della mobilità per il gruppo Piaggio. Abbiamo deciso di produrre Gita negli Stati Uniti, e in particolare a Boston, perché è l’epicentro della robotica, e questa è la città in cui abbiamo trovato il terreno più fertile per far crescere le nostre innovative idee”, questo è quello che ha dichiarato Michele Colaninno, il presidente di Piaggio Fast Forward, durante una comunicazione ufficiale del 2018 riguardo il trolley robot.

GITA, il trolley Robot di Piaggio, è un progetto iniziato a svilupparsi nel corso del 2017 ideato appositamente per alleggerire i consumatori in viaggio. Eccovi svelati qualche dettaglio in più a riguardo.

Gita, il trolley robot di Piaggio: ecco tutti i dettagli

Si presenta come un baule che cammina e può contenere di tutto dai vestiti ai libri, dal cibo ai piccoli elettrodomestici. Il loro obiettivo, come già anticipato precedentemente, è quello di aiutare le persone negli spostamenti in città che hanno bisogno di trasportare tante cose. Anche Jeffrey Schnapp, Chief Visionary Officer del PFF ha dichiarato qualcosa in merito: “Siamo grati alle autorità locali e statali per il sostegno che hanno dimostrato a PFF sin dal primo giorno e apprezziamo l’incoraggiamento e l’ispirazione dei vostri vicini e amici della comunità robotica di Boston.”.

Secondo le loro descrizioni, il Gita ha un’autonomia di circa venti chilometri e può seguire una persona, mappare l’ambiente che lo circonda e controllare ciò che si muove intorno. Dunque, si può spostare tranquillamente in spazi chiusi. Coloro interessati potrebbero utilizzarli anche in ufficio perché hanno sviluppato appositi accessori come, ad esempio, la soluzione Concierge per organizzare i materiali e averli sempre a disposizione.

