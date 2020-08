Le fake news spesso si rincorrono sul web, per questo motivo molte volte ci troviamo costretti a pubblicare articoli che smorzano le preoccupazioni della maggior parte di noi. Se avete letto delle radiazioni emesse dagli smartphone, sappiate che però è tutto vero.

Recenti studi hanno effettivamente dimostrato che i dispositivi mobile emettono un determinato quantitativo di radiazioni elettromagnetiche, riassunto con la denominazione SAR, o in italiano Tasso d’Assorbimento Specifico. Questi, in parole povere, va a misurare quante radiazioni il nostro corpo assorbe per unità di chilogrammo (se approfondite lo studio noterete anche differenze tra SAR corpo e SAR testa).

Avendo la comunità scientifica individuato le radiazioni elettromagnetiche come possibili cancerogene, l’Unione Europea ha limitato il livello SAR degli smartphone in commercio sul territorio a 2 W/Kg. Le differenze tra i modelli, come potete facilmente intuire, sono davvero minime, di conseguenza se possedete lo smartphone “peggiore” della lista che vi proporremo, non preoccupatevi, non siete più a rischio degli altri. Il consiglio è di seguire sempre il nostro vademecum per ridurre il più possibile l’esposizione alle radiazioni, in questo modo riuscirete, forse, a limitare i possibili danni.

Di seguito trovate la lista più recenti degli smartphone con SAR elevato-

Radiazioni smartphone: la lista degli smartphone con SAR elevato