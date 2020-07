I rumor riguardanti i device Apple si susseguono incessanti da settimane. L’attesa per la nuova generazione di iPhone è incredibile così come si aspetta di vedere dal vivo i primi Mac dotati di processori ARM.

Questi due dispositivi già fanno salire l’hype degli appassionati Apple alle stelle, ma il produttore californiano ha anche altri assi nella manica. Infatti, nel corso dell’anno arriveranno anche la nuova generazione di Apple Watch e iPad.

Ecco quindi che diventa determinante capire quando sono previste le varie presentazioni. In questo ci viene in aiuto il leaker iHacktu Pro con un eloquente post su Twitter.

Apple si prepara ad annunciare tantissimi device

Nel messaggio si può leggere una scaletta di eventi pianificati dal produttore californiano per presentare i vari device. Il primo appuntamento è fissato per l’8 settembre con una presentazione online che già si preannuncia molto ricca.

In questa data ci si aspetta il debutto dei nuovi iPhone a cui si affianca il nuovo Apple Watch. Ma non è tutto, ci saranno anche novità riguardanti AirPower, il sistema di ricarica rapida wireless di Cupertino, ed infine ci sarà spazio anche per la nuova generazione di iPad.

Un secondo appuntamento è previsto per il 27 ottobre, data in cui invece saranno mostrati al pubblico i nuovi Mac dotati di processore Apple Silicon. Questi device rappresenteranno i primi Mac con processori ARM che sono destinati a rivoluzionare il modo di approcciarsi al settore PC. Durante la conferenza ci sarà spazio anche per i nuovi iPad Pro e anche per Apple Glass.