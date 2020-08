Expert, dopo aver abbandonato il SottoCosto, abbraccia ufficialmente il Fuoritutto, una nuova campagna promozionale che riserva agli utenti sconti fortissimi sulla maggior parte dei prodotti che trovate inclusi nel catalogo aziendale.

La soluzione che andremo a raccontarvi è attiva da oggi, 3 agosto, fino al 16 agosto 2020, in tutti i punti vendita (se proprio con piccolissime differenze in relazione ai soci) e direttamente sul sito ufficiale. Affidandosi all’e-commerce le spese di spedizione sono sempre da considerarsi aggiuntive e a pagamento, rispetto al prezzo effettivamente mostrato a schermo; da segnalare la presenza del Tasso Zero, pagamento in 10 o 20 mensilità senza interessi.

Volantino Expert: queste offerte sono incredibili

Gli smartphone in promozione affascinano per varietà e per i prezzi finali effettivamente proposti, in prima pagina incrociamo un best buy di Xiaomi, il Redmi Note 9 in vendita a 199 euro. Approfondendo la conoscenza del volantino Expert scopriamo anche tante altre occasioni, tra queste annoveriamo Oppo A52 a 169 euro, Samsung Galaxy A31 a 249 euro, Xiaomi Mi 10 Lite 5G a 379 euro, Samsung Galaxy A20s a 149 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 299 euro, LG Velvet a soli 549 euro, LG K41s a 149 euro, Wiko Y50 a 59 euro, Huawei Y5p a 99 euro, Moto G8 Power Lite a 169 euro, Oppo A91 a 279 euro, Samsung Galaxy S10 Lite a 469 euro, Oppo A72 a 249 euro, Huawei P40 a 699 euro, P40 Pro a 949 euro, Wiko View 4 Lite a 119 euro o Galaxy A30s a 199 euro.

Come avete potuto capire, le offerte disponibili sono davvero tantissime, scopritele direttamente sul sito ufficiale di Expert.