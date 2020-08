Il catalogo di Netflix è finalmente tornato a riempirsi di nuovi contenuti, tra i quali anche degli attesissimi titoli che per mesi hanno fatto domandare a quanti più abbonati possibili quando sarebbe arrivata la data ufficiale della loro uscita. Con un primo sfarzo di gioia fornito dalla nuova stagione di Vis a Vis, presto anche Lucifer approderà online per stupire gli utenti… ma in merito a The Witcher cosa sappiamo? Scopriamo insieme tutte le maggiori novità su queste due serie di successo.

The Witcher e Lucifer: nuove stagioni ma con tempistiche diverse

Come noto a gran parte degli abbonati del colosso dello streaming, il 21 di questo mese Lucifer arriverà finalmente online con la sua quinta stagione. Suddivisa in due parti, quella caricata da qui a qualche settimana, sarà la prima e sarà costituita da ben otto nuove puntate da scoprire; non è ancora chiaro quando la successiva metà verrà resa disponibile al pubblico, ma quasi sicuramente il tutto avverrà prima della fine dell’anno.

Per quanto concerne The Witcher, invece, i fans dovranno attendere il prossimo anno: come già annunciato in partenza, la realizzazione della seconda stagione richiederà più tempo e con il lockdown inseritosi in mezzo alle riprese, qualche mese è andato scalando. In ogni caso i fans di questo titolo non devono temere: il prossimo anno la dose sarà doppia in quanto Netflix ha già annunciato un prequel intitola “The Witcher: Blood Origin” il quale sarà ambientato ben 1200 anni prima dei fatti osservati fin’ora e dedicato all’origine dell’ordine degli Strighi.