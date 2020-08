Il social network Instagram ha finalmente annunciato che la propria sezione Shop sarà a breve disponibile degli utenti che utilizzano l’applicazione mobile. Questa novità non ci stupisce più di tanto, soprattutto dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni.

La notizia è stata data direttamente dal colosso guidato da Mark Zuckerberg attraverso un post pubblicato direttamente sul profilo ufficiale social. Scopriamo maggiori dettagli.

Instagram ha finalmente presentato la funzione Shop

Ecco il comunicato ufficiale presente sul blog ufficiale dell’applicazione: “Oggi presentiamo Instagram Shop, una nuova destinazione in Esplora che semplifica gli acquisti da brand e creator. Scopri le ultime tendenze e ricevi consigli personalizzati tutto in un unico luogo, per cercare e acquistare i prodotti che ami.

Instagram Shop ti proporrà nuove raccolte e nuovi prodotti di brand e creator in base agli account che segui e alle aziende che usano Shopping su Instagram. Inoltre, nel corso di quest’anno, aggiungeremo una nuova tab Shop nella barra di navigazione, per poter accedere a Instagram Shop con un semplice tocco“. Successivamente, nel corso dell’anno, verrà aggiunto un vero e proprio tab dedicato nella barra di navigazione, proprio come sull’applicazione Facebook, dove sarà possibile acquistare i prodotti suggeriti e cercarne di nuovi.

Gli oggetti saranno proposti in base agli account seguiti e alle aziende che usano Shopping su Instagram. L’arrivo di una sezione dedicata alla compravendita di prodotti era nell’aria da tempo ed è la naturale evoluzione di un’applicazione sempre più utilizzata dagli utenti. Arrivati a questo punto non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprirla ufficialmente in tutte le sue forme.