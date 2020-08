La nota azienda Qualcomm propone da diversi anni alcune tecnologie di ricarica rapida che permettono di ricaricare i dispositivi tecnologici come gli smartphone in tempi piuttosto brevi. Ora, però, l’azienda si è spinta oltre annunciando la sua nuova ricarica rapida Quick Charge 5 che permette di ottenere una ricarica completa in soli 15 minuti.

Arriva la nuova super ricarica rapida di Qualcomm

Il settore mobile offre sempre delle grandi novità e l’ultima arrivata di questa è la nuova ricarica rapida di casa Qualcomm. Questa si chiama Quick Charge 5 e promette dei risultati davvero eccezionali. A detta dell’azienda, infatti, questo nuovo sistema di ricarica rapida permetterà di ricaricare totalmente una batteria di uno smartphone da 4500 mAh di capienza in soli 15 minuti. Per ricaricare soltanto il 50% della batteria, invece, saranno necessari solamente 5 minuti.

Si tratta di una novità non di poco conto per Qualcomm e per tutte le varie aziende del settore mobile. I nuovi smartphone top di gamma dei prossimi mesi, infatti, potranno sicuramente vantare la presenza di questa nuova tecnologia. Quick Charge 5, in particolare, ha portato diversi cambiamenti rispetto alla generazione. L’azienda dichiara infatti una maggiore efficienza ma con una dissipazione del calore minore rispetto a prima. Oltre a questo, poi, il nuovo sistema di ricarica rapida ultra rapido è compatibile con i nuovi processori top di gamma della stessa Qualcomm, ovvero i SoC Snapdragon 865 e SoC Snapdragon 865 Plus.

Come sappiamo, questi sistemi di ricarica rapida possono avere effetti negativi sulle batterie degli smartphone se non usati correttamente. Qualcomm, però, ha pensato anche a questo per la realizzazione della sua nuova Quick Charge 5. L’azienda ha infatti implementato una nuova funzione, denominata Qualcomm Battery Saver, che permettere di preservare la durata della batteria tramite un sistema di ricarica rapida intelligente.