L’operatore virtuale Fastweb Mobile sta attualmente proponendo, ad alcuni clienti di rete fissa in target, la possibilità di attivare una sua offerta mobile con 50 GB ad un prezzo scontato rispetto a quello di listino.

Si tratta nel dettaglio, dell’offerta proposta dall’operatore a partire dal mese di maggio 2020, con la differenza del prezzo mensile, in questo caso pari a 7.95 euro invece di 8.95 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fastweb Mobile sta proponendo un’offerta a prezzo scontato ad alcuni clienti di rete fissa

L’offerta attualmente proposta dall’operatore comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati al prezzo di 7.95 euro al mese per i clienti in target contattati dall’operatore, anche tramite mail. Per alcuni clienti, potrebbe comunque essere disponibile all’interno della pagina MyFastPage.

Dei 50 Giga offerti ogni mese, in Roaming all’interno dell’UE e anche in Svizzera il cliente potrà utilizzare un massimo di 4 Giga di traffico dati alle stesse condizioni nazionali, oltre a tutti i minuti e gli SMS del bundle.Inoltre, il bundle di minuti inclusi nell’offerta Fastweb Mobile è valido anche per le chiamate internazionali verso i numeri di rete fissa di molti paesi europei e non. Gli SMS internazionali sono invece tariffati al prezzo di 7 centesimi di euro ciascuno verso i Paesi dell’Unione Europea e a 20 centesimi di euro verso i Paesi extra-UE.

I clienti contattati dall’operatore potranno recarsi sulla pagina dedicata e procedere con la prenotazione di un appuntamento per l’attivazione dell’offerta dedicata e una nuova SIM ricaricabile, indicando il numero di telefono ed il periodo della giornata in cui preferirebbe essere contattato. In alternativa, è possibile attivare l’offerta in autonomia direttamente online, fino al 10 Agosto 2020. Il contributo della SIM insieme al costo della spedizione della stessa sono gratuiti. Per maggiori dettagli o per scoprire altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.