L’operatore virtuale Fastweb Mobile, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla Delibera AGCOM n. 46/17/CONS, ha prorogato la propria offerta con tutto incluso a meno di 5 euro dedicata ad alcuni utenti.

Nello specifico stiamo parlando di un’offerta per i propri clienti non udenti e non vedenti, proprio come ha fatto anche Tim, Vodafone e PosteMobile. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta in questione.

Fastweb Mobile continua a proporre l’offerta agevolata ai non udenti e non vedenti

Prima di tutto ci teniamo a specificare che per richiedere il beneficio bisogna sottoscrivere un’opzione tariffaria di rete mobile tramite i tradizionali canali messi a disposizione da Fastweb, compilare un apposito modulo relativo all’offerta alla quale si vuole aderire e allegarvi la certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante la sordità, la cecità totale o parziale.

A questo punto il cliente deve procedere al caricamento di tutta la documentazione richiesta sulla propria MyFastweb. La richiesta di applicazione dell’agevolazione economica può essere presentata successivamente all’attivazione del servizio e sarà gestita entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

L’offerta comprende un bundle composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1600 SMS e 50 Giga di internet in 2G, 3G e 4G, con il WOW FI incluso. Il tutto al costo mensile di 4.47 euro invece degli 8.95 euro previsti dal prezzo di listino standard. l cliente interessato ad attivare l’offerta in questione deve far fronte al pagamento di 25 euro di cui 15 euro per il contributo SIM e 10 euro per la prima ricarica. Per scoprire maggiori dettagli o altre offerte attivabili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.