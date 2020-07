Attraverso una comunicazione ufficiale l’INPS ha fatto sapere che il caricamento del Cedolino Pensioni è iniziato a partire dallo scorso 15 Luglio e, di fatto, continuerà per tutti i pensionati che, ben presto, potranno visualizzare il cedolino di Agosto nella propria area privata INPS.

Grazie a questa importante novità, quindi, tutti i pensionati in possesso delle credenziali per accedere al portale dell’INPS, potranno controllare il cedolino pensioni d’agosto direttamente online. Grazie a questa nuova modalità, quindi, si potranno consultare tutte le voci presenti, come ad esempio le trattenute sindacali e la presenza di possibili accrediti o addebiti in base al 730. Quest’ultima, inoltre, risulta essere una novità molto importante poiché permette ai pensionati di controllare online se gli spetta un rimborso 730. Scopriamo quindi di seguito come fare per consultare il proprio cedolino pensione online.

Cedolino Pensione: ecco cosa fare per consultare online quello di Agosto

Visualizzare online il proprio cedolino pensioni di Agosto risulta essere molto facile, ecco di seguito alcuni passaggi per farlo velocemente: