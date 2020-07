Iliad continua ad essere al centro del mercato telefonico nel nostro paese. L’operatore francese, oramai, rappresenta un rivale degno dei provider storici italiani come TIM, Vodafone e WindTre. Il numero dei clienti di Iliad cresce di settimana in settimana, per un trend oramai costante da ben due anni.

Iliad, tre servizi che saranno disponibili completamente a costo zero

La strategia commerciale è sempre il vero punto di forza di Iliad. La Giga 50 ed anche la Giga 40 rappresentano iniziative molto vantaggiose per costi mensili e per soglie di consumo. Inoltre, gli abbonati che optano per tali tariffe avranno anche tre servizi completamente a costo zero.

Tra i vantaggi reali delle offerte di Iliad vi è la possibilità di effettuare chiamate gratuite verso l’estero. Gli abbonati potranno quindi comunicare con amici e parenti in giro per il mondo senza costi aggiuntivi rispetto ai prezzi fissi delle ricaricabili.

Sempre in base alle attuali condizioni di Iliad, anche la segreteria telefonica sarà disponibile completamente a costo zero. In questo modo, a differenza dei principali operatori, non ci saranno costi extra per l’ascolto dei messaggi registrati.

Oltre alla segreteria telefonica, vi è anche un altro importante elemento di distinzione tra Iliad ed i principali operatori attivi nel nostro paese. In opposizione alle recenti scelte commerciali di TIM, Vodafone e WindTre, gli utenti che attiveranno una SIM con il provider francese avranno a costo zero anche il servizio “Mi Richiami” ed il cosiddetto “Chi è” per la totale tracciabilità delle telefonate in entrata ed in uscita.