Nessuno si sognerebbe di rifiutare una bicicletta elettrica Gratis. Lo stesso dicasi per monopattini a batteria, hoverboard o segway. Il recente Decreto Rilancio, convertito ora in Legge, stabilisce un monte di 220 milioni di euro a favore degli incentivi green per il passaggio ad auto ecologiche ma anche a due ruote che rispettano l’ambiente liberandosi dei vecchi veicoli inqiunanti.

In tanti stanno aspettando l’app ufficiale del Ministero dei Trasporti che garantirà un bonus da 500 EURO per uno sconto totale del 60% su qualsiasi acquisto convalidato online o in negozio italiano o estero. Ma chi ottiene di più è colui che sfrutta gli incentivi rottamazione che stavolta non valgono solo per il passaggio ad auto di tipo EURO 6 nelle categorie Diesel, Benzina, Metano e GPL. Ulteriori voucher sono disponibili anche per chi dismette un veicolo inquinante a favore di una bicicletta a pedalata assistita. Scopriamo di più.

In questo modo eviti il rincaro del bollo auto ed ottieni una bicicletta elettrica a costo zero

Passando ad una eBike a motore elettrico le spese si riducono al solo costo dell’energia elettrica necessaria per ricaricare una batteria che nel peggiore dei casi garantirà almeno 40 Km di autonomia. Addio bollo auto, costi di assicurazione, revisione e quant’altro. Rottamando un’auto EURO 3 è possibile ricevere ben 1500 EURO da spendere per ottenere una bici elettrica a costo azzerato. Tanti i modelli tra cui scegliere con le iniziative promosse a livello regionale.

Per quanto riguarda, invece, il bonus mobilità su acquisti senza rottamazione consigliamo di provvedere alla richiesta dell’identità digitale SPID (disponibile gratuitamente anche con Poste Italiane). Basta conservare la fattura o lo scontrino parlante da caricare sulla piattaforma in via di rilascio da parte del MIT. Così facendo, per la prima fase, sarà possibile ottenere il voucher da 500 EURO che mitiga la spesa sostenuta inizialmente.

Infine, consigliamo di prendere visione del nostro video in cui si spiega, con parole semplici, la procedura per richiedere il bonus mobilità.