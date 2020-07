Il BONUS ROTTAMAZIONE AUTO 2020 descritto negli articoli del Decreto Rilancio è passato alla Camera dove è stata confermata la fiducia con la recente conversione in Legge. A partire da questo momento è possibile ottenere importanti incentivi per l’acquisto di nuove auto partendo dalla demolizione di vecchi veicoli. In cifre diciamo che è possibile ottenere uno sconto immediato di 10.000 EURO. Tanti potrebbero decidere di passare a nuovi veicoli ecologici. Ecco come fare.

Rottamazione auto fino a 10000 euro: ora è tutto confermato

Chi dispone di auto i cui livelli di emissione non rispettino le attuali normative può passare ad una vettura green beneficiando dei nuovi bonus 2020 validi dal 1 agosto 2020 fino al 31 dicembre 2020. Non ci si potrà limitare soltanto ad auto elettriche o ibride. Infatti la portata degli Eco Bonus si estende anche ai veicoli di tipo Euro 6 fino all’importante cifra di 10000 Euro così come comunicato dalle istituzioni.

Le soluzioni consigliate restano ovviamente quelle di tipo Hybrid & Electric che godono dei massimi benefici economici per gli acquirenti. Nel dettagli sarà possibile avere:

4.000 EURO per chi passa ad una elettrica o ibrida con rottamazione (2.000 euro senza rottamazione);

per chi passa ad una elettrica o ibrida con rottamazione (2.000 euro senza rottamazione); 3.500 EURO per chi sceglie una nuova EURO 6 rottamando la sua vecchia auto (importo dimezzato per chi non demolisce un’auto inquinante);

per chi sceglie una nuova rottamando la sua vecchia auto (importo dimezzato per chi non demolisce un’auto inquinante); 6.500 EURO per la rottamazione verso ibrida plug-in con 3.500 EURO per chi non ha un’auto da dismettere;

per la rottamazione verso ibrida plug-in con 3.500 EURO per chi non ha un’auto da dismettere; 10.000 EURO per chi si orienta verso le EV con bonus che scende a 6.000 EURO in caso di mancata rottamazione.

Si tratta senz’altro di un’ottima occasione per rinvigorire il pianeta e passare ad un’auto a bassi consumi con una spesa più accettabile.