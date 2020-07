Il prossimo aggiornamento di Windows 10, previsto per la fine dell’anno, dovrebbe essere solo un aggiornamento in stile service pack. Tuttavia, sembra che l’aggiornamento non offrirà solo cambiamenti minori, ma alcune introduzioni più grandi.

Microsoft, infatti, ha appena rilasciato una nuova versione di anteprima per Windows 10 (20H2). La versione introduce il nuovo menu Start precedentemente testato nel canale dev, tra una serie di altre più importanti modifiche al sistema operativo.

Windows 10, il prossimo update rifà il look del menu start

La build 19042.421 è stata distribuita ai tester del canale beta e viene fornita con un design più snello per il menu Start, che cambia i riquadri live in modo che portino lo stesso colore di sfondo. Microsoft spiega: “Questo raffinato design Start è perfetto sia in tema scuro che chiaro”.

Altre modifiche nella build 19042.421 includono modifiche alla funzione alt-tab in Microsoft Edge. In sostanza, questo consente a ogni singola scheda che hai aperto nel browser di apparire come un elemento separato quando premi alt-tab attraverso le attività in esecuzione.

Inoltre, i siti Web in Microsoft Edge che sono stati aggiunti alla barra delle applicazioni mostreranno ora tutte le schede aperte per quel sito su tutte le finestre del browser attive quando si fa clic sulla barra delle applicazioni.

Tieni presente che per ottenere queste funzionalità Edge, devi eseguire la build Canary o Dev del browser. In sostanza, se vuoi utilizzare alt-tab per utilizzare l’opzione devi avere almeno la versione 83.0.475.0 e, se vuoi anche utilizzre il miglioramento per i siti, la versione 85.0.561.0 o successiva.