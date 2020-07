Il produttore cinese Vivo ha da poco svelato ufficialmente per il mercato cinese un nuovo smartphone appartenente alla fascia media ma dotato del supporto alle reti di quinta generazione. Stiamo parlando del nuovo Vivo Y51s, un dispositivo dal design moderno e proposto ad un prezzo non troppo alto.

Vivo Y51s ufficiale: ecco le caratteristiche principali

Come già accennato, una delle caratteristiche principali di questo nuovo smartphone targato Vivo è il supporto alla connettività 5G. Per poter supportare le nuove reti, l’azienda ha dovuto implementare uno dei nuovi processori medi di gamma con questo supporto. Sul nuovo device, in particolare, l’azienda ha deciso di montare il processore Exynos 880 5G, mentre come tagli di memoria sono presenti 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Il design è piuttosto curato e in linea con quanto proposto dalla concorrenza. Sul fronte è presente un display IPS LCD con un piccolo foro laterale, mentre sul retro sono presenti tre fotocamere posteriori poste verticalmente sulla scocca. Il pannello ha una diagonale di 6,53 pollici in risoluzione FullHD+, mentre le fotocamere sono rispettivamente da 48+2+2 megapixel. Dal punto di vista dell’autonomia, questo device può contare su una batteria da 4500 mAh dotata del supporto alla ricarica rapida da 18W (è però presente una porta di ricarica microUSB). Concludono la scheda tecnica un sensore biometrico fisico posto sul frame laterale e il sistema operativo Android 10 con l’interfaccia utente personalizzata da Vivo (cioè la FuntouchOS in versione 10.5).

Il nuovo Vivo Y51s sarà disponibile in Cina dal prossimo 29 luglio nelle colorazioni Black, White e Blue ad un prezzo di circa 250€ al cambio attuale.