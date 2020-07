La promozione Go 50 Top+ Online è indubbiamente una delle migliori soluzioni di sempre lanciate da WindTre, proprio per la capacità di fornire grandissimi contenuti ad un prezzo accettabile, nonché comunque particolarmente elevato.

Attivabile, come era lecito immaginarsi, esclusivamente dal sito ufficiale WindTre, la promozione prevede la possibilità di accesso esclusiva per gli utenti che si ritrovano in condizione d’uscita da un operatore virtuale (o meglio definito come MVNO), con portabilità obbligatoria del numero originario. Il costo iniziale da sostenere è ridottissimo, soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, completamente azzerato invece il prezzo della promozione in sé.

WindTre: la promozione migliore del momento

La Go 50 Top+ viene considerata a tutti gli effetti una delle migliori per il prezzo finale, soli 5,99 euro al mese, da versare assolutamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Non sono previsti vincoli contrattuali di durata, solamente le versioni Easy Pay li prevedono, ciò sta a significare che sarà possibile richiedere la portabilità in un qualsiasi momento senza pensieri o costi aggiuntivi.

All’interno della promozione troviamo comunque 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando anche per illimitati minuti da poter utilizzare verso tutti, per finire con 200 SMS da inviare ad ogni numero in Italia.

Nel caso in cui foste in possesso di una SIM Iliad, negli ultimi giorni del mese di Luglio sarà possibile richiedere l’attivazione della Go 50 Fire+, la promozione che prevede il pagamento di un canone fisso di 6,99 euro al mese, con esattamente gli stessi identici contenuti (200 SMS, minuti illimitati e 50 giga di traffico dati).