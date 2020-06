Spusu è giunto in Italia. Il nuovo operatore virtuale ha reso disponibile tre offerte che possono già essere attivate Online. Queste si distinguono per la quantità di SMS, minuti e GB inclusi nel bundle, ed offrono al cliente la possibilità di cambiare offerta in qualsiasi momento, senza dover sostenere alcuna spesa, e di poter continuare a navigare in Internet nonostante si abbiano terminati i GB previsti dal proprio pacchetto.

Sia spusu S-ole, che M-are e L-una (questi i nomi delle offerte) offrono il servizio di Riserva Dati, che consente agli utenti di accumulare una riserva di GB sulla base di quanto non utilizzato. Ciò significa che ogni minuto di chiamata e di SMS non utilizzato verrà convertito in un 1 MB di Internet da utilizzare per il mese successivo, insieme ai GB non utilizzati, al termine dei GB previsti dalla propria offerta.

Spusu, ecco le tre offerte che possono essere attivate

Passando alle offerte: