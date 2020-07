Durante l’anno, i vari operatori telefonici come TIM, Vodafone e WindTre presenti nel nostro paese propongo svariate offerte, rivolte molto spesso a chi proviene da un altro operatore. Vediamo insieme quali sono le migliori offerte di portabilità di luglio 2020.

TIM, Vodafone e WindTre: ecco le migliori offerte di luglio 2020

Partiamo analizzando l’operatore telefonico TIM. Una delle ultime promozione è la Tim Special x Te e offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e 50 GB di traffico internet ad un prezzo di 9,90€ al mese (più 12€ di costo di attivazione). Questa promozione, in particolare, è dedicata a tutti gli utenti provenienti da Iliad e da altri operatori telefonici virtuali tranne Kena Mobile. Troviamo poi TIM 15 New, ovvero una offerta dedicata a tutti gli utenti provenienti da Vodafone e che include 1000 minuti verso tutti gli operatori e 30 GB di traffico internet a 15€ al mese. Rimangono poi per il mese di luglio 2020 alcune offerte precedenti. Tra queste, ci sono Tim Supreme Now (minuti verso tutti+50 GB di internet a 5,99€ al mese agli utenti provenienti da Iliad e operatori virtuali tranne Homobile, Kena Mobile, Very Mobile LycaMobile e Fastweb) e Tim Online (1000 minuti verso tutti e 3 GB di internet a 14,99€ per gli utenti Vodafone e WindTre).

Passiamo ora a Vodafone. L’operatore telefonico ha proposto una serie di offerte molto interessanti che vi elenchiamo qui di seguito:

Vodafone Special Minuti 10 Giga: include minuti illimitati e 10 GB di internet a 15€ al mese più 5€ di attivazione ed è riservata ai nuovi utenti;

Vodafone Special Minuti 20 Giga: include minuti illimitati verso tutti e 20 GB di internet 4G a 9,99€ al mese più 5,01€ di attivazione ed è riservata ai nuovi utenti under 20 e agli utenti under 20 che effettuano la portabilità;

Vodafone Special Minuti 50 Giga: include minuti illimtati verso tutti e 50 GB di interne a 9,90€ al mese più 12,10€ di attivazione ed è riservata agli utenti provenienti da Kena, Luca e BT Enia Mobile;

Vodafone Special Unlimited Edition : include minuti ed SMS illimitati e 50 GB di internet in 4G a 7€ al mese ed è riservata agli utenti provenienti da PosteMobile, Fastweb, Iliad, 1Mobile, Optima, Daily Telecom e altri operatori virtuali (non sono inclusi TIM e WindTre) e non ci sono costi di attivazione;

Vodafone Special Unlimited Limited Edition: include minuti ed SMS illimitati e 50 GB di internet a 6,99€ al mese più 0,01€ di attivazione ed è riservata agli utenti CoopVoce e Tiscali.

Concludiamo infine con WindTre. Anche in questo caso abbiamo svariate promozioni interessanti:

Go 50 Top+: include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS 50 GB di internet a 5,99€ al mese con addebito su carta di credito o conto corrente ed è riservata agli utenti provenienti da altri operatori e dagli operatori virtuali (tranne Ho Mobile, Lycamobile, Kena Mobile e Very Mobile);

Go 100 Top + Easy Pay: include minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di internet a 5,99€ al mese con addebito su carta di credito o conto corrente.

Rimangono poi disponibili alcune offerte precedenti con costo di attivazione di 10€, come le offerte Go Fire 50 e Go 50 Special.