Capita molto spesso a diversi utenti di dimenticare o smarrire il codice PIN della propria scheda SIM. Se si sbaglia ad inserire questo codice per tre volte, solitamente basta inserire il codice Puk fornito al momento dell’acquisto della SIM per sbloccare il dispositivo. Tuttavia, può altrettanto capitare che si perda per sbaglio e non volendo anche il codice Puk. Ma cosa è possibile fare per recuperarlo?

Ecco come recuperare il codice Puk per le schede SIM di Vodafone e TIM

A questo problema ci sono alcune soluzioni se si tratta di schede degli operatori telefonici Vodafone e TIM. Partiamo analizzando il recupero del codice proprio per le schede SIM della TIM. Innanzitutto, è necessario contattare il servizio clienti al numero 119. Dopo che l’utente avrà fornito tutte le informazioni necessarie all’operatore (come dati personali, piano tariffario, ecc), l’operatore dovrebbe fornire all’utente il codice Puk in questione. Nel caso in cui non fosse possibile contattare l’operatore, è consigliabile recarsi direttamente presso un centro TIM e richiedere una nuova SIM, ovviamente mantenendo lo stesso numero di telefono.

Passiamo ora ad analizzare il recupero del codice Puk per le schede SIM di Vodafone. In questo caso, basterà recarsi al seguente indirizzo online ed eseguire l’accesso (se l’utente non è registrato, sarà ovviamente necessario eseguire la registrazione). Successivamente, bisognerà recarsi nelle sezioni Cambia formato SIM, La tua SIM, Visualizza codice Puk. In questo modo, l’utente sarà finalmente in grado di visualizzare il codice Puk della propria scheda SIM e potrà inserirlo per sbloccare il proprio device.