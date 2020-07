A partire dal mese di agosto 2020 saranno disponibili per tutti gli automobilisti italiani che desiderano rottamare o acquistare una nuova auto i nuovi incentivi auto 2020. Si tratta di un’ottima opportunità fornita a tutti i cittadini italiani e in questi giorni è arrivata una ulteriore conferma del loro arrivo imminente. Si tratta di un bonus che permette di risparmiare notevolmente durante l’acquisto di una nuova auto. Se si tratta poi di auto a basso consumo ecologico come le auto elettriche, il bonus può arrivare addirittura a 10 mila euro.

Ecco le auto elettriche del momento da acquistare con gli incentivi auto 2020

Con l’arrivo dei nuovi incentivi auto 2020 sarà possibile acquistare delle nuove auto ecosostenibili con un prezzo molto ridotto rispetto al listino. La casa automobilistica Peugeot, come vi avevamo accennato in un precedente articolo, ha anticipato i tempi e ha fatto partire già da luglio i suoi incentivi. Nello specifico, tra le auto elettriche di questa azienda che è possibile acquistare con il bonus ci sono il SUV PEUGEOT e-2008 e la city car Peugeot e-208 (che si potranno acquistare con un bonus fino a 4500€).

Tra le altre case automobilistiche, ricordiamo poi Hyundai che proporrà la nuova Hyundai Kona EV ad un prezzo di 33.300 euro, la casa automobilistica inglese Mini con la nuova Mini Full Electric a 23.900 euro, Citroen con la sua Citroen C-Zero ad un prezzo di 20.966 euro e Smart con la sua Smart For Two a 19.026 euro (in tutti i casi con la rottamazione della vecchia auto si potrà ottenere uno sconto fino a 10 mila euro).