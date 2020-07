L’operato dei cybercriminali si spinge, ogni giorno che passa, sempre più oltre i suoi limiti: dopo tempo passato ad architettare truffe minori, oggi le stesse hanno invaso anche la sicurezza degli utenti PayPal. Facili da evitare se riconosciute a primo acchito, le frodi che hanno preso come oggetto il metodo di pagamento più utilizzato in tutto il mondo si manifestano soprattutto attraverso email in quelli che sono dei veri e propri tentativi di phishing.

Oramai ricevere un messaggio di posta elettronica significa proprio questo: dover ricontrollare per filo e per segno ogni dettaglio così da esser sicuri di non star partecipando ad una truffa online. Nel caso di PayPal? Ciò da controllare è molto specifico.

PayPal: ecco come non cadere nella trappola delle email fraudolenti

Le email di phishing circolano da anni nel web senza troppa difficoltà; con il passare del tempo le tecniche dei truffatori si sono affinate sebbene non particolarmente: proprio per tale motivo, grazie a degli elementi distinguibili è possibile difendersi in maniera attiva.

Ogni qualvolta si riceva un email da parte di PayPal bisognerà fare attenzione a: